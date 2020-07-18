18 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Arsenal-Manchester City maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.07.2020

(FA Cup) yarı final mücadelesinde , sahasında 'i konuk edecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arsenal-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

heyecanı devam ediyor. Yarı final mücadelesinde ile , kozlarını Wembley Stadyumu'nda paylaşacak. Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Arsenal, kupayı müzesine götürerek taraftarlarına kendisini affettirmek istiyor. Manchester City ise Liverpool'a kaybedilen şampiyonluğu FA Cup ile telafi etmek istiyor.

ARSENAL-MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arsenal-Manchester City maçı 21:45'te TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

ARSENAL-MANCHESTER CITY MAÇI 11'LERİ

Arsenal: Martinez; Mustafi, Luiz, Tierney; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Maitland-Niles; Pepe, Lacazette, Aubameyang.

Manchester City: Ederson; Walker, Garcia, Laporte, Mendy; İlkay Gündoğan, De Bruyne, David Silva; Mahrez, Sterling, Gabriel Jesus.

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