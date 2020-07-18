Arsenal-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı final mücadelesinde Arsenal, sahasında Manchester City'i konuk edecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arsenal-Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Federasyon Kupası heyecanı devam ediyor. Yarı final mücadelesinde Arsenal ile Manchester City, kozlarını Wembley Stadyumu'nda paylaşacak. Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Arsenal, kupayı müzesine götürerek taraftarlarına kendisini affettirmek istiyor. Manchester City ise Liverpool'a kaybedilen şampiyonluğu FA Cup ile telafi etmek istiyor.
ARSENAL-MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Arsenal-Manchester City maçı 21:45'te TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
ARSENAL-MANCHESTER CITY MAÇI 11'LERİ
Arsenal: Martinez; Mustafi, Luiz, Tierney; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Maitland-Niles; Pepe, Lacazette, Aubameyang.
Manchester City: Ederson; Walker, Garcia, Laporte, Mendy; İlkay Gündoğan, De Bruyne, David Silva; Mahrez, Sterling, Gabriel Jesus.
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