İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Brighton sahasında şampiyon Liverpool'u ağırlıyor. Müsabaka öncesinde merak edilenler arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brighton - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Brighton ile Liverpool karşı karşıya geliyor. 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Liverpool, şimdiye dek 89 puan topladı ve gözünü Manchester City'nin 100 puan ile şampiyon olduğu rekora dikti. Brighton ise 33 haftada topladığı 36 puanla 15. sırada yer alıyor. Brighton'da önemli bir eksik bulunmuyor. Liverpool'da Matip dışında önemli bir eksik bulunmuyor.

BRIGHTON - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brighton - Liverpool maçı bu akşam saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

DİĞER