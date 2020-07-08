08 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Real Betis 3-0 Osasuna | MAÇ SONUCU

Real Betis sahasında rahat kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

'nın 35. haftasında , sahasında 'yı ağırladı. Ev sahibi ekip rakibini Rodriguez, Pedraza ve Alena'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

'da heyecan 35. haftada oynanan - maçıyla devam etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-0 kazandı. Real Betis'in gollerini 4. dakikada Rodriguez, 25.dakikada Pedraza ve 90. dakikada Carlos Alena kaydetti. Bu sonucun ardında Betis puanını 41'e çıkartırken, Osasuna 45 puanda kaldı.

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