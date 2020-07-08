Real Betis 3-0 Osasuna | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Real Betis, sahasında Osasuna'yı ağırladı. Ev sahibi ekip rakibini Rodriguez, Pedraza ve Alena'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

İspanya La Liga'da heyecan 35. haftada oynanan Real Betis - Osasuna maçıyla devam etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-0 kazandı. Real Betis'in gollerini 4. dakikada Rodriguez, 25.dakikada Pedraza ve 90. dakikada Carlos Alena kaydetti. Bu sonucun ardında Betis puanını 41'e çıkartırken, Osasuna 45 puanda kaldı.



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