Getafe 1-3 Villareal | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Villarreal deplasmanda Getafe'yi 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Villarreal puanını 57'e yükseltirken, Getafe 53 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın 35. haftasında heyecan Getafe - Villareal mücadelesiyle devam etti. Avrupa kupalarına katılma hedefindeki iki takımın karşılaşmasında gülen taraf 3-1'lik sonuçla Villareal oldu. Deplasman takımının gollerini Santi Cazorla (2) ve Pena kaydederken ev sahibi ekibin tek golünü Duro attı.



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