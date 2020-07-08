08 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Getafe 1-3 Villareal | MAÇ SONUCU

Villarreal'den kritik 3 pua!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

'nın 35. haftasında deplasmanda 'yi 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Villarreal puanını 57'e yükseltirken, Getafe 53 puanda kaldı.

'nın 35. haftasında heyecan - Villareal mücadelesiyle devam etti. Avrupa kupalarına katılma hedefindeki iki takımın karşılaşmasında gülen taraf 3-1'lik sonuçla Villareal oldu. Deplasman takımının gollerini Santi Cazorla (2) ve Pena kaydederken ev sahibi ekibin tek golünü Duro attı.

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