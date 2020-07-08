08 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Fiorentina 0-0 Cagliari | MAÇ SONUCU

Zorlu mücadelede gol sesi çıkmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

İtalya Serie A'nın 31. haftasında , sahasında 'yi konuk etti. Zorlu mücadelede gol sesi çıkmadı. Fiorentina ile Cagliari 0-0 berabere kaldı.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde tehlikeli bölgeden uzaklaşam ve orta sıralardaki karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede gol sesi çıkmadı. Fiorentina puanını 35'e yükseltirken, Cagliari 40 puana yükseldi.

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