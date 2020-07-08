İspanya La Liga’nın 35. haftasında Barcelona sahasında Espanyol'u konuk ediyor. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Barcelona-Espanyol maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Espanyol karşı karşıya geliyor. Barcelona, Celta Vigo ve Atletico Madrid beraberliklerinin ardından deplasmanda Villareal'i 4 golle geçip zirve yarışına tutunmuştu. Espanyol ise son olarak evinde Leganes'e 1-0 yenildi. Barcelona'da Dembele ve De Jong dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Espanyol'da ise Jonathan Calleri kırmızı kart cezalısı olduğu gerekçesiyle bu akşam maçta forma giyemeyecek.

BARCELONA-ESPANYOL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Barcelona-Espanyol maçı bu akşam 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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