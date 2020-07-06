Almanya 2. Futbol Ligi'ni 3'üncü sırada tamamlayan Heidenheim, Bundesliga'yı 16. sırada bitiren Werder Bremen ile play-off (play out) müsabakasında karşı karşıya gelecek. İlk maç 0-0 sona ermişti. Müsabakanın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, Heidenheim-Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Play Out ilk maçında Werder Bremen Heidenheim'i konuk etti. Weser-Stadion'da oynanan ilk karşılaşmada gol sesi çıkmamış ve maç 0-0 sona ermişti. Werder Bremen'de Niklas Moisander, ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldığı için bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek.

HEIDENHEIM-WERDER BREMEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Heidenheim-Werder Bremen maçı bu akşam 21:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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