06 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Heidenheim-Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Heidenheim-Werder Bremen maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.07.2020

Almanya 2. Futbol Ligi'ni 3'üncü sırada tamamlayan , Bundesliga'yı 16. sırada bitiren ile play-off (play out) müsabakasında karşı karşıya gelecek. İlk maç 0-0 sona ermişti. Müsabakanın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, Heidenheim-Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Play Out ilk maçında 'i konuk etti. Weser-Stadion'da oynanan ilk karşılaşmada gol sesi çıkmamış ve maç 0-0 sona ermişti. Werder Bremen'de Niklas Moisander, ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldığı için bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek.

HEIDENHEIM-WERDER BREMEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Heidenheim-Werder Bremen maçı bu akşam 21:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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