30 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Genoa-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Genoa-Juventus maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

'da şampiyonluk yarışı veren , deplasmanda 'ya konuk oluyor. Gecenin son maçında lider Juventus mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maç öncesi futbolseverler Genoa-Juventus karşılaşmasının yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Genoa-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Serie A'nın 29. haftasında , deplasmanda 'nın konuğu oluyor. Maç öncesinde Juventus 69 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. En yakın takipçisi Lazio ile arasında 4 puan bulunan Juventus kazanarak yara almamak istiyor. Rakibi Genoa ise 26 puanla 17. sırada.

Genoa'da Domenico Criscito ve Ivan Radovanovic sakatlıkları nedeniyle bu maçta görev alamayacak. Juventus'ta ise Giorgio Chiellini, Merih Demiral, Alex Sandro, Sami Khedira ve Mattia De Sciglio'nun sakatlıkları sürüyor.

GENOA-JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Genoa-Juventus maçı bu akşam 22:45'te başlayacak. Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

Torino-Lazio maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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