08 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Leipzig'e Güney Koreli golcü

Werner'in yerine Koreli forvet!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

Leipzig gelecek sezonun çalışmalarına ara vermeden başladı. Timo Werner'i 'ye gönderen Alman ekibi forvet Hwang Hee-chan transfer etti.

ekiplerinden Leipzig, Salzburg'da forma giyen oyuncu Hwang Hee-chanı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki forvet ile 5 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Hee-chan, Salzburg'da bu sezon 40 maçta forma giydi ve 16 gol attı.

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