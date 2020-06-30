30 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Brighton-Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Brighton-Manchester United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

İngiltere 'in 32. haftasında , sahasında 'ı konuk ediyor. Müsabaka öncesinde futbolseverler maçın yayınlanacağı saati ve kanalı araştırıyor. Peki, Brighton-Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere 'İn 32. haftasında , deplasmanda 'a konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi hedefinde bulunan ve Chelsea ile arasında 5 puan bulunan Manchester United bu akşam mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Brighton, Manchester United'ı konuk ettiği son üç lig maçından da galibiyetle ayrıldı. Brighton ile Manchester United arasında oynanan beş Premier Lig maçı da ev sahibi ekiplerin zaferiyle sona erdi.

BRIGHTON-MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brighton-Manchester United maçı bu akşam 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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