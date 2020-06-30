İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Brighton, sahasında Manchester United'ı konuk ediyor. Müsabaka öncesinde futbolseverler maçın yayınlanacağı saati ve kanalı araştırıyor. Peki, Brighton-Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'İn 32. haftasında Manchester United, deplasmanda Brighton'a konuk oluyor. Şampiyonlar Ligi hedefinde bulunan ve Chelsea ile arasında 5 puan bulunan Manchester United bu akşam mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Brighton, Manchester United'ı konuk ettiği son üç lig maçından da galibiyetle ayrıldı. Brighton ile Manchester United arasında oynanan beş Premier Lig maçı da ev sahibi ekiplerin zaferiyle sona erdi.

BRIGHTON-MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brighton-Manchester United maçı bu akşam 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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