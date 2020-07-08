09 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Torino 3-1 Brescia | MAÇ SONUCU

Torino evinde kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

İtalya Serie A'nın 31. haftasında , sahasında 'yı ağırladı. Ev sahibi Torino yenik duruma düştüğü maçı 3-1'lik skorla kazandı. Torino bu sonuçla ateş hattından uzaklaşırken, 19. sıradaki Brescia'nın kümede kalma umudu oldukça azaldı..

İtalya Serie A'nın 31. haftasında ile karşılaştı. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçı ev sahibi Torino 3-1'lik skorla kazandı.

Torino'nun gollerini Verdi, Belotti ve Zaza kaydederken, konuk takımın tek sayısı Torregrossa'dan geldi.

Torino bu sonuçla puanını 34'e çıkardı. 19. sıradaki Brescia 21 puanda kaldı.

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