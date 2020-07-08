Genoa 1-2 Napoli | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Napoli deplasmanda Genoa ile karşılaştı. Gattuso'nun öğrencileri rakibini 2-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde Genoa, sahasında Gattuso ile çıkışa geçen Napoli'yi konuk etti. Genoa adına ligde kalma adına çok önemli karşılaşma olan bu mücadeleden gülen taraf 2-1'lik skorla Napoli oldu. Ev sahibi ekibin tek golünü 49. dakikada Goldaniga kaydederken Napolini gollerini Mertens ve Lozano attı.



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