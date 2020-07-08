08 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Genoa 1-2 Napoli | MAÇ SONUCU

Napoli Lozano ile kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

İtalya Serie A'nın 31. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. Gattuso'nun öğrencileri rakibini mağlup etti.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 31. hafta mücadelesinde , sahasında Gattuso ile çıkışa geçen 'yi konuk etti. Genoa adına ligde kalma adına çok önemli karşılaşma olan bu mücadeleden gülen taraf 'lik skorla Napoli oldu. Ev sahibi ekibin tek golünü 49. dakikada Goldaniga kaydederken Napolini gollerini Mertens ve Lozano attı.

Manchester City 5 - 0 Newcastle United | MAÇ SONUCU

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