Arjen Robben futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Geçtiğimiz sezon futbola veda eden Hollandalı Arjen Robben, yeniden futbola döndü. Efsane futbolcu, ülkesinin takımlarından Groningen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Hollanda'nın efsane isimlerinden Arjen Robben, futbola geri döndü. 2009-2019 yılları arasında Bayern Münih forması giyen ve sezon başında futbol kariyerini noktalayan yıldız oyuncu, altyapısından yetiştiği Groningen formasıyla futbola geri döndüğünü açıkladı.
"TARAFTARLARIN ÇAĞRISINI DİNLEDİM"
Futbola başladığı kulüp olan Hollanda ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzalayan 36 yaşındaki Arjen Robben, "Corona virüsünden etkilenen Groningen için neler yapabileceğimi düşündüm. Son hafta kulüpteki birçok kişiyle görüşmeler yaptım ve belki de en çok taraftarların çağrısını dinledim. Groningen futbolcusu olarak geri dönüyorum. Futbolcu olarak geri dönmek için çalışıyorum. Bunun işe yarayıp yaramayacağını henüz bilmiyorum. Şimdi en büyük hayalimi Groningen formasıyla oynamak" ifadelerini kullandı.
20 YILDA 33 KUPA!
Futbola 1999 yılında Groningen'in altyapısında başlayan Robben, daha sonra sırasıyla PSV, Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih gibi dev takımlarda forma giydi. Yıldız isim kulüp kariyerinde tam 33 kupa kaldırarak inanılmaz bir başarıya imza attı.
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