İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester United, sahasında Southampton'ı konuk ediyor. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester United-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Manchester United ile Southampton karşı karşıya geliyor. Manchester United'da maç öncesi Axel Tuanzebe ve Phil Jones'un sakatlığı bulunuyor. Southampton'da ise Sofiane Boufal, Jannik Vestergaard, Yan Valery ve Moussa Djenepo bu akşam oynayamayacak.

MANCHESTER UNITED-SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United-Southampton maçı bu akşam saat 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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