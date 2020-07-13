13 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Manchester United-Southampton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.07.2020

'in 35. haftasında , sahasında 'ı konuk ediyor. Müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester United-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Manchester United'da maç öncesi Axel Tuanzebe ve Phil Jones'un sakatlığı bulunuyor. Southampton'da ise Sofiane Boufal, Jannik Vestergaard, Yan Valery ve Moussa Djenepo bu akşam oynayamayacak.

MANCHESTER UNITED-SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United-Southampton maçı bu akşam saat 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Inter-Torino maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Inter-Torino maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Granada-Real Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Granada-Real Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Villarreal-Real Sociedad maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Villarreal-Real Sociedad maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör