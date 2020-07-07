07 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Watford 2-1 Norwich City | MAÇ SONUCU

Watford 2-1 Norwich City | MAÇ SONUCU
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 Giriş Tarihi: 07.07.2020

'in 34. haftasında ile karşı karşıya geldi. Watford karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

'de , sahasında son sırada yer alan 'i konuk etti. Emiliano Buendia, 4. dakikada Norwich City'i öne geçiren golü kaydetti. C. Dawson 10. dakikada skoru eşitledi. İlk yarı bu skorla bitti. 55. dakikada Wellbeck'in attığı golle Watford 2-1 galip geldi.

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