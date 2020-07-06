06 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Vagner Love'un yeni takımı belli oldu!

Vagner Love transferi resmen açıklandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 Giriş Tarihi: 06.07.2020

Türkiye'de daha önce Alanyaspor ve Beşiktaş formalarını terleten golcü futbolcu 'un yeni takımı belli oldu. Tecrübeli golcü kariyerine Kazakistan Ligi'nde devam edecek. Love, transfer hakkında açıklama yaptı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Love'un havaalanından indiği fotoğraf paylaşılarak, "Hoş geldin Vagner!" mesajı yayımlandı.

, havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Umarım sağlık kontrolü gibi gereken formaliteler bir an önce tamamlanır ve antrenmanlara başlayabilirim. Yeniden maçlara çıkarak sahada elimden gelenin en iyisini vermeye ve takımımı hedeflerine ulaştırmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

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Kairat'ın liderliğini sürdürdüğü Kazakistan 1. Futbol Ligi'ndeki maçlar, ülkede yükselen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 3 Temmuz'da ikinci kez ertelenmişti.

Brezilya ekibi Corinthians ile sözleşmesini geçen ay fesheden 36 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Palmeiras, Flamengo, Monaco, CSKA Moskova, Shandong Luneng, Türkiye'de ise Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş formalarını giymişti.

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