06 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

David Alaba paylaşılamıyor!

David Alaba paylaşılamıyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 Giriş Tarihi: 06.07.2020

Bir sol bek transferi yapmak isteyen İngiliz devleri ,, ve , Bayern Münih'ten bu yaz ayrılmayı planlayan 'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

ekipleri , , ve sol bek bölgesine transfer çalışmaları kapsamında Bayern Münih'ten ayrılmaya hazırlanan 'yı gündemine aldı.

İngiliz devi Manchester City'nin sol bek transferi için Ben Chilwell'in de ismi geçmişti. Guardian'a göre ise Alaba, Guardiola'nın tüm kriterlerine uyan bir isim olarak öne çıkıyor.

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Bayern ile olan sözleşmesi 2021'de bitecek Alaba'nın bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

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