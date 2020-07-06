David Alaba paylaşılamıyor!

Bir sol bek transferi yapmak isteyen İngiliz devleri Manchester City,Manchester United, Liverpool ve Chelsea, Bayern Münih'ten bu yaz ayrılmayı planlayan David Alaba'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

İngiliz devi Manchester City'nin sol bek transferi için Ben Chilwell'in de ismi geçmişti. Guardian'a göre ise Alaba, Guardiola'nın tüm kriterlerine uyan bir isim olarak öne çıkıyor.

Bayern ile olan sözleşmesi 2021'de bitecek Alaba'nın bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

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