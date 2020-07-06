Beşiktaş'ın transfer listesi açığa çıktı! İşte o 4 isim

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, eksik bölgelere takviye yaparak şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu kapsamda siyah-beyazlıların transfer listesi açığa çıktı. İşte o 4 isim...

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Giriş Tarihi: 06.07.2020 14:55 ABONE OL