06 Temmuz 2020, Pazartesi

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Beşiktaş'ın transfer listesi açığa çıktı! İşte o 4 isim

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, eksik bölgelere takviye yaparak şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu kapsamda siyah-beyazlıların transfer listesi açığa çıktı. İşte o 4 isim...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 14:55
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Beşiktaş'ın transfer listesi açığa çıktı! İşte o 4 isim

Süper Lig'in 30. haftasında, deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş, bir yandan ligi ilk 3 sırada bitirmenin hesaplarını yaparken, diğer yandan da transfer için çalışmalarına hız verdi.

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Beşiktaş'ın transfer listesi açığa çıktı! İşte o 4 isim

Bu bağlamda Başkan Ahmet Nur Çebi, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yol haritasını belirleyen siyah beyazlıların gündemindeki isimler belli oldu.

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Beşiktaş'ın transfer listesi açığa çıktı! İşte o 4 isim

1. ÖNCELİK KALECİ TRANSFERİ
Loris Karius'un ayrılığının ardından kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden siyah beyazlıarın 1. önceliğinin kaleci transferi olduğu ifade edildi.

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Beşiktaş'ın transfer listesi açığa çıktı! İşte o 4 isim

LİSTEDE İKİ ADAY VAR
Gelecek sezon kalesini tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Beşiktaş'ın, listesinin 1. sırasına Joe Hart'ı aldığı ifade dildi.

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Beşiktaş'ın transfer listesi açığa çıktı! İşte o 4 isim

İngiliz kulübü Burnley ile yollarını ayıran tecrübeli eldivenin transferi için bir dizi çalışma yürüten Beşiktaş'ın, Hart operasyonunu sürdürüğü kaydedildi.

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