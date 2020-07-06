06 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool'dan Elliott'a sözleşme!

Liverpool'dan Elliott'a sözleşme!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 Giriş Tarihi: 06.07.2020

İngiltere Premier Lig şampiyonu , 17 yaşındaki ile profesyonel sözleşme imzaladı. Jürgen Klopp Elliot için olağanüstü yetenek ifadelerinde bulundu.

İngiltere Premier Lig şampiyonu , 17 yaşındaki ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, genç İngiliz oyuncunun kariyerindeki ilk profesyonel sözleşmeyi imzalayıp geleceğini Liverpool'a bağladığı duyuruldu.

Liverpool 2-0 Aston Villa | MAÇ SONUCU

Futbola başladığı Fulham'da 16 yaş 30 günlükken Wolverhampton'a karşı forma giyen Elliott, Premier Lig tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcu olmuştu.

Geçen yıl Liverpool'a katılan genç oyuncu, bu sezon 2 lig maçına sonradan dahil olarak forma giymişti.

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