Şifresiz yayımlanan Southampton-Manchester City maçında tarihi rekor
İngiltere Premier Lig'de 2. sırada yer alan Manchester City'nin deplasmanda Southampton ile oynadığı mücadele izlenme rekoru kırdı. 5,7 milyon kişi maçı takip etti.
İngiltere Premier Lig'de İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından şifresiz yayımlanan Southampton-Manchester City karşılaşması, 5,7 milyon kişi tarafından izlenerek lig tarihinin en fazla izlenen maçı oldu. BBC'den yapılan açıklamada, dün oynanan ve şifresiz yayımlanan Southampton-Manchester City maçını, 5,7 milyon kişi takip etti. Lig tarihinin en fazla izlenen maçı olan karşılaşmada Southampton, ağırladığı Manchester ekibini 1-0 mağlup etmişti.
İngiltere'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin tekrar başlamasıyla, Premier Lig maçlarının üçte birinin ücretsiz yayın yapan BBC 1'den canlı yayımlanması kararlaştırılmıştı.
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