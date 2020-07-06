06 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Şifresiz yayımlanan Southampton-Manchester City maçında tarihi rekor

O maç izlenme rekoru kırdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 Giriş Tarihi: 06.07.2020

İngiltere 'de 2. sırada yer alan 'nin deplasmanda ile oynadığı mücadele izlenme rekoru kırdı. 5,7 milyon kişi maçı takip etti.

İngiltere 'de İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından şifresiz yayımlanan - karşılaşması, 5,7 milyon kişi tarafından izlenerek lig tarihinin en fazla izlenen maçı oldu. BBC'den yapılan açıklamada, dün oynanan ve şifresiz yayımlanan Southampton-Manchester City maçını, 5,7 milyon kişi takip etti. Lig tarihinin en fazla izlenen maçı olan karşılaşmada Southampton, ağırladığı Manchester ekibini 1-0 mağlup etmişti.

İngiltere'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin tekrar başlamasıyla, Premier Lig maçlarının üçte birinin ücretsiz yayın yapan BBC 1'den canlı yayımlanması kararlaştırılmıştı.

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