28 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City 0-1 Chelsea | MAÇ SONUCU

Chelsea tek golle kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 28.06.2020

() çeyrek finalinde ile karşı karşıya geldi. Chelsea, Leicester City'i 1-0 mağlup ederek, Manchester United ve Arsenal'den sonra yarı finale yükselen takım oldu.

'nda () üçüncü yarı finalist oldu. Maviler, deplasmanda karşılaştığı 'yi 1-0 mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdırdı.

Londra ekibine turu getiren gol 63. dakikada Ross Barkley'den geldi. Chelsea; Manchester United ve Arsenal'in ardından yarı final bileti alan 3'üncü takım oldu.

Öte yandan Leicester'da maça 11'de başlayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı.

Arsenal yarı finalde! haberin devamı

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