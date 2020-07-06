Genoa Elia konusunda ısrarcı

Başakşehir'in Hollandalı kanat oyuncusu Elia'ya Sivasspor'un ardından İtalya Serie A'dan da teklif geldiği iddia edildi.Tecrübeli oyuncunun bu teklife sıcak baktığı ifade edildi. İşte detaylar..

Başakşehir ile 3. sezonunda şampiyonluk yaşamaya çok yaklaşan Eljero Elia'ya İtalya'dan talip çıktı.

İtalyan basını, Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı oyuncuya Serie A ekiplerinden Genoa'nın teklif yaptığını kaydetti.

Başakşehir'in kadroda tutmak istediği belirtilen ve Sivasspor'un da gündeminde olduğu kaydedilen Elia'nın, Hollanda'daki ailesine daha yakın olmak için de İtalya'ya sıcak baktığı belirtildi.



Genoa, 8 haftası kalan Serie A'da 27 puanla küme düşme hattının hemen 2 puan üzerinde, 17. sırada yer alıyor.

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