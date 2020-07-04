04 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Granada-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Granada-Valencia maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

'nın 34. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında mücadelenin yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Granada-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi hedefindeki ve bu akşam kozlarını paylaşacak. Sakatlıklarla başı dertte olan Granada da Quini, Álex Martínez ve Ángel Montoro bu akşam sahada olamayacak. Valencia'da da Cristiano Piccini, José Gayà ve Rodrigo Moreno maçta forma giyemeyecek.

GRANADA-VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Granada-Valencia maçı bu gece 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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