İspanya La Liga'nın 34. haftasında Granada ile Valencia karşı karşıya geliyor. Maç öncesi merak edilen konular arasında mücadelenin yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Granada-Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi hedefindeki Granada ve Valencia bu akşam kozlarını paylaşacak. Sakatlıklarla başı dertte olan Granada da Quini, Álex Martínez ve Ángel Montoro bu akşam sahada olamayacak. Valencia'da da Cristiano Piccini, José Gayà ve Rodrigo Moreno maçta forma giyemeyecek.

GRANADA-VALENCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Granada-Valencia maçı bu gece 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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