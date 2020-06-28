28 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Granada 1-2 Eibar | MAÇ SONUCU

Eibar deplasmanda güldü
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 28.06.2020

'nın 32. haftasında , sahasında 'ı ağırladı. Mücadele konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

La Liga'nın 32. hafta karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi.

Konuk ekibin gollerini 16. dakikada De Blasis ve 69'da Kike attı.

Ev sahibi ekibin tek golünü ise Fenerbahçeli eski futbolcu Roberto Soldado 48. dakikada attı.

Bu sonuçla birlikte Eibar puanını 35'e yükseltirken Granada ise 43 puanda kaldı.

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