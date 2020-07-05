06 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Napoli 2-1 Roma | MAÇ SONUCU

Napoli Roma engelini kayıpsız geçti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.07.2020

Serie A'nın 30. haftasında , sahasında Roma'yı ve 'nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Napoli'nin ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

'deki San Paolo Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takımın atakları olsa da devreye golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarıda, ev sahibi ekip 55. dakikada ile 1-0 öne geçti. Konuk Roma'dan bu gole yanıt gecikmedi ve 60. dakikada ile skorda dengeyi sağladı: 1-1.

Napoli, 82. dakikada 'nin attığı golle maçta yeniden üstünlüğü ele geçirdi: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Napoli, Roma' yı 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Bu sonuçla Napoli, puanını 48'e yükselterek, aynı puanla 5. sırada bulunan rakibi Roma'yı da puan tablosunda yakaladı.

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Roma, Napoli yenilgisiyle son 3 haftada üçüncü mağlubiyetini aldı.

Roma kadrosunda yer alan milli futbolcu , bu maçta görev almadı.

Bu arada, 13 Ocak'ta Roma- maçında sakatlanan sarı-kırmızılılarının genç oyuncusu Nicolo Zaniolo, 7 aylık aradan sonra Napoli müsabakasıyla yeşil sahalara döndü. Zaniolo, 66. dakikada Kluivert'ın yerine oyuna dahil oldu.

Inter şampiyonluk yolunda yara aldı

Serie A'da zirveye oynayan ekiplerden Inter de konuk ettiği Bologna karşısında sürpriz bir sonuç aldı.

Inter, 22. dakikada ile öne geçmesine karşın, ikinci yarının son anlarında konuk takımın gollerine engel olamadı. Bologna, 74. dakikada Musa Juwara, 80. dakikada da Musa Barrow ile bulduğu gollerle, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmasını bildi.

Bu mağlubiyetle haftayı puansız kapatan Inter, şampiyonluk mücadelesinde büyük yara aldı. Inter, 64 puanla 3. sırada kalırken, lider Juventus'un haftayı 3 puanla kapatması neticesinde aralarındaki puan farkı da 11'e yükseldi. Bologna ise puanını 41'e çıkartarak 9. sırada kaldı.

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