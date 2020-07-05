Serie A: Napoli 2-1 Roma | MAÇ SONUCU
Serie A'nın 30. haftasında Napoli, sahasında Roma'yı Jose Callejon ve Lorenzo Insigne'nin attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Napoli'nin Henrikh Mkhitaryan ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
Napoli'deki San Paolo Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ev sahibi takımın atakları olsa da devreye golsüz eşitlikle girildi.
İkinci yarıda, ev sahibi ekip 55. dakikada Jose Callejon ile 1-0 öne geçti. Konuk Roma'dan bu gole yanıt gecikmedi ve 60. dakikada Henrikh Mkhitaryan ile skorda dengeyi sağladı: 1-1.
Napoli, 82. dakikada Lorenzo Insigne'nin attığı golle maçta yeniden üstünlüğü ele geçirdi: 2-1.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Napoli, Roma' yı 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Bu sonuçla Napoli, puanını 48'e yükselterek, aynı puanla 5. sırada bulunan rakibi Roma'yı da puan tablosunda yakaladı.
Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Roma, Napoli yenilgisiyle son 3 haftada üçüncü mağlubiyetini aldı.
Roma kadrosunda yer alan milli futbolcu Cengiz Ünder, bu maçta görev almadı.
Bu arada, 13 Ocak'ta Roma-Juventus maçında sakatlanan sarı-kırmızılılarının genç oyuncusu Nicolo Zaniolo, 7 aylık aradan sonra Napoli müsabakasıyla yeşil sahalara döndü. Zaniolo, 66. dakikada Kluivert'ın yerine oyuna dahil oldu.
Inter şampiyonluk yolunda yara aldı
Serie A'da zirveye oynayan ekiplerden Inter de konuk ettiği Bologna karşısında sürpriz bir sonuç aldı.
Inter, 22. dakikada Romelu Lukaku ile öne geçmesine karşın, ikinci yarının son anlarında konuk takımın gollerine engel olamadı. Bologna, 74. dakikada Musa Juwara, 80. dakikada da Musa Barrow ile bulduğu gollerle, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmasını bildi.
Bu mağlubiyetle haftayı puansız kapatan Inter, şampiyonluk mücadelesinde büyük yara aldı. Inter, 64 puanla 3. sırada kalırken, lider Juventus'un haftayı 3 puanla kapatması neticesinde aralarındaki puan farkı da 11'e yükseldi. Bologna ise puanını 41'e çıkartarak 9. sırada kaldı.
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