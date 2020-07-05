05 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Hakan Çalhanoğlu'na büyük övgü! "Milan'ın en iyisi"

Çalhanoğlu'na büyük övgü! Milan'ın en iyisi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

Lazio’yu deplasmanda yenerek rakibinin şampiyonluk hesaplarına büyük darbe vuran Milan’da geceye damga vuran isim oldu. Maç sonu İtalyan basını Hakan'ı övdü. Ayrıca Hakan, Zlatan Ibrahimovic ile ilgili değerlendirmede bulundu.

(Serie A) takımlarından Milan'da top koşturan , takımının dün Lazio ile oynadığı maçtaki performansıyla İtalyan basınından tam not aldı.

Serie A'nın 30. haftasında Milan'ın deplasmanda Lazio'yu yendiği maçta, Hakan Çalhanoğlu'nun performansı İtalyan basınınca olumlu şekilde değerlendirildi.

La Gazzetta dello Sport, Hakan'ın maçın 23. dakikasında Milan'ın attığı ilk golün "Başyapıt" olduğu belirtilirken, 7 puan verildi.

Corriere dello Sport gazetesi de Hakan Çalhanoğlu için "Maçta Milan'ı öne geçiren golü attı. Bu gol, onun için parlak geçen karşılaşmanın ödülüydü. Sakatlık sebebiyle oyundan çıktı. Milan'ın maçtaki en iyi ismiydi." yorumu yapıldı. Gazete, Hakan'a 7 puan verdi.

Tuttosport gazetesi de karşılaşmadaki performansından ötürü 7 puan verdiği Hakan için "Çalhanoğlu'ndan girişimci başlangıç. Onun girişimciliği golü getirdi. Çalhanoğlu, Milan'da bu dönemin en iyi ismi." ifadelerini kullandı.

Corriere della Sera da milli oyuncunun Milan'ın ilk golündeki hücumun yönetmeni olduğunu, soldan çalımla merkeze yönelerek golü attığını kaydetti. Gazete, "maçın gidişatını değiştiren isim" olarak nitelediği Hakan'a 7 puan verdi.

TEKNİK DİREKTÖR PIOLI DE ÖVDÜ

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, maçın ardından yaptığı açıklamada, Hakan'ı performansından ötürü övdü.

Pioli, "Çalhanoğlu'nun performansı benim için sürpriz değil. Benim kendisi için düşündüklerimi onaylayan bir performans gösteriyor. O müthiş bir oyuncu bir teknik direktör için. Onun hocası olduğum için mutluyum." yorumunu yaptı.

Pioli ayrıca basın toplantısında da Hakan Çalhanoğlu'nun sol baldırında kas zorlanması olduğunu ifade ederken, en kısa zamanda takıma dönmesini dilediğini söyledi.

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