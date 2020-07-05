06 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Udinese 2-2 Genoa | MAÇ SONUCU

Müthiş maçta kazanan yok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

İtalya Ligi'nin 30. haftasında sahasında 'yı konuk etti. 4 gollü maçta kazanan çıkmadı. Udinese ile Genoa 2-2 berabere kaldı.

İtalya Ligi'nin 30. haftasında sahasında 'yı konuk etti. İlk yarısı 1-0 sona eren mücadelede ilk golü 44. dakikada Fofana kaydetti. İkinci yarının 73. dakikasında Lasagna skoru 2-0'a taşıdı. 81. dakikada Pandev farkı 1'e indirdi. 90+7'de Pinamonti maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti. Maç 2-2 berabere bitti.
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