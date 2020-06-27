28 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Osasuna 2-1 Leganes | MAÇ SONUCU

Osasuna son dakikada güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

İspanya 'nın 32. haftasında sahasında 'i ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden son dakika golüyle 2-1 galibiyetle ayrıldı.

'nın 32. hafta karşılaşmasında evinde 'le karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip 9. dakikada Enric ile öne geçti. Konuk ekip 50'da Aviles ile eşitliği yakaladı ve skoru 1-1'e getiren golü attı.

Osasuna'da 90+6'da Enric sahneye çıktı ve takımına 3 puanı getiren golü attı.

Bu sonuçla birlikte Osasuna 41 puana yükseldi, Leganes ise 25 puanda kaldı.

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