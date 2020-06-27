Osasuna 2-1 Leganes | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Osasuna sahasında Leganes'i ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden son dakika golüyle 2-1 galibiyetle ayrıldı.

La Liga'nın 32. hafta karşılaşmasında Osasuna evinde Leganes'le karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip 9. dakikada Enric ile öne geçti. Konuk ekip 50'da Aviles ile eşitliği yakaladı ve skoru 1-1'e getiren golü attı.

Osasuna'da 90+6'da Enric sahneye çıktı ve takımına 3 puanı getiren golü attı.

Bu sonuçla birlikte Osasuna 41 puana yükseldi, Leganes ise 25 puanda kaldı.

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