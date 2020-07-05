05 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Espanyol 0-1 Leganes | MAÇ SONUCU

Leganes hayati 3 paun aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

'nın 34. haftasında sahasında 'i konuk etti. Düşme hattındaki Leganes sahadan 1-0 galip ayrıldı.

'nın 34. haftasında sahasında 'i konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadeledeki tek gol 53. dakikada J Silva'dan geldi. Espanyol'da J. Calleri 88. dakikada 2. sarı karttan oyun dışı kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

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