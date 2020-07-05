05 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Athletic Bilbao 0-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU

Athletic Bilbao 0-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

'nın 34. haftasında lider zorlu deplasmanına çıktı. Real Madrid bu karşılaşmada 1-0 galip gelerek 3 puan çıkarmayı başardı.

La Liga'nın 34. Haftasında , deplasmanına konuk oldu. Madrid, mücadeleden 1-0'lık skorla 3 puanla ayrıldı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 73. dakikada penaltıdan Sergio Ramos kaydetti.

Lider, zorlu deplasmandan 3 puanla çıkarak puanını 77 yaptı ve maç fazlasıyla Barcelona ile olan puan farkını 7'ye çıkardı.

Barcelona da bugün 54 puanla beşinci sırada bulunan Villarreal deplasmanına çıkacak. Real Madrid ise önümüzdeki hafta sahasında Alaves'i ağırlayacak.

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