05 Temmuz 2020, Pazar
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Athletic Bilbao 0-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 34. haftasında lider Real Madrid zorlu Athletic Bilbao deplasmanına çıktı. Real Madrid bu karşılaşmada 1-0 galip gelerek 3 puan çıkarmayı başardı.
La Liga'nın 34. Haftasında Real Madrid, Athletic Bilbao deplasmanına konuk oldu. Madrid, mücadeleden 1-0'lık skorla 3 puanla ayrıldı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 73. dakikada penaltıdan Sergio Ramos kaydetti.
Lider, zorlu deplasmandan 3 puanla çıkarak puanını 77 yaptı ve maç fazlasıyla Barcelona ile olan puan farkını 7'ye çıkardı.
Barcelona da bugün 54 puanla beşinci sırada bulunan Villarreal deplasmanına çıkacak. Real Madrid ise önümüzdeki hafta sahasında Alaves'i ağırlayacak.
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