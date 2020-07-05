05 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Napoli-Roma maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

İtalya Serie A'nın 30. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Napoli-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 30. haftasında heyecan devam ediyor. ve 'in formalarını giydiği deplasmanda 'ye konuk oluyor. Roma'da Pau López, Nicolò Zaniolo ve Diego Perotti bu akşam oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Napoli'de ise Malcuit ve Ospina bu akşam oynamayacak.

NAPOLI-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Napoli-Roma maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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