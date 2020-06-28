28 Haziran 2020, Pazar
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Espanyol-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Espanyol sahasında lider Real Madrid'i konuk ediyor. Ligin son sırasında yer alan Espanyol güçlü rakibi karşısında 3 puan almak için yarışacak. Maç öncesi sporseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Espanyol-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid, Espanyol'e konuk oluyor. Bu maç öncesinde Real Madrid'in 68, Espanyol'ün ise 24 puanı bulunuyor.
Real Madrid'de Luka Jovic, Lucas Vazquez ve Reinier sakatlıkları, Ferland Mendy ve Luka Modric ise cezaları sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Espanyol'da ise tek eksik ise Corchia olacak. Barcelona ile puan puana bir şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, lige tutunmaya çalışan Espanyol karşısında hata yapmak istemiyor.
ESPANYOL-REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Espanyol-Real Madrid maçı saat 23:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
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