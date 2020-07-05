İtalya Serie A: Cagliari 0-1 Atalanta | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Atalanta deplasmanda Cagliari ile karşılaştı. Gasperini'nin öğrencileri Muriel'in 27. dakikada penaltıdan attığı gol ile rakibini 1-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın en formda takımlarından Atalanta, deplasmanda Cagliari'yi konuk oldu. Son 7 karşılaşmasını kazanan Gasperini'nin öğrencileri seriyi rakibini 1-0 mağlup ederek 8'e çıkarmayı başardı. Atalanta'nın golünü 27. dakikada penaltıdan Luis Muriel kaydetti. Bu sonucun ardından Atalanta puanını 63'e çıkartırken Cagliari 39 paunda kaldı.

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