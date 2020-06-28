28 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sheffield United 1-2 Arsenal | MAÇ SONUCU

Arsenal yarı finalde!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 28.06.2020

(FA Cup) çeyrek final maçında , deplasmanda 'ı 2-1 yendi ve yarı finale adını yazdırdı.

, Bramall Lane Stadı'nda FA Cup çeyrek final mücadelesinde 'a konuk oldu. Arsenal, maçın ilk yarısını 25. dakikada Nicolas Pepe'nin penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapadı. Sheffield United 88. dakikada beraberliği yakalasa da uzatmaşarda Dani Ceballos'un attığı golle maçı 2-1 kazandı. Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu , 18 kişilik kadroda yer almadı.

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