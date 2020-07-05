06 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Villarreal 1-4 Barcelona | MAÇ SONUCU

Barcelona zirve takibini sürdürdü
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.07.2020

'nın 34. haftasında , deplasmanda Villareal'i (k.k.), Luiz Suarez, Antoine Griezmann ve 'nin atığı gollerle 4-1 mağlup etti.

karşılaşmanın 3. dakikasında 'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım 13. dakikada Gerard Moreno'nun golüyle skora eşitliği getirdi.

Maçın 20. dakikasında ile bir kez daha öne geçen Katalan takımı, 44. dakikada Antonie Griezmann ile farkı ikiye çıkardı.

İlk yarı Barcelona'nın 3-1'lik üstünlüğünde sona erdi.

Takımının iki golünün asistini veren 'nin 69. dakikada ağlara gönderdiği top, VAR'a giden hakemin pozisyonun ofsayt olduğuna karar vermesiyle geçersiz sayıldı.

Barcelona, maçın 86. dakikasında 'yle bulduğu golle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

'nın bitimine 4 hafta kala 77 puanla liderliğini sürdürürken, Barcelona 73 puanda bulunuyor.

Ligin 35. haftasında 8 Temmuz'da Barcelona-Espanyol, 10 Temmuz'da Real Madrid-Alaves maçları oynanacak.

Diğer yandan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde kalma mücadelesi veren Villarreal ise 54 puanla 5. sırada yer aldı.

Bu arada Barcelona formasıyla 194. golünü atan Luis Suarez, kulüp tarihinin en fazla gol atan futbolcuları listesinde Ladislao Kubala'yı yakalayarak 3. sıraya çıktı.

Listenin ilk iki sırasında Cesar Rodriguez (232) ve Lionel Messi (630) bulunuyor.

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