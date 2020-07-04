İtalya Serie A'nın 30. haftasında Juventus, sahasında Torino'yu ağırlıyor. Maçtan önce en merak edilen konular arasında müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Juventus-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, sahasında düşme hattına yakın konumda bulunan Torino'yu ağırlayacak. Son 5 maçını da kazanan Juventus, bu maçı da kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. Juventus'ta Alex Sandro, Sami Khedira ve Mattia De Sciglio bu akşam sakatlıkları sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Torino'da ise Baselli oynayamayacak.

JUVENTUS-TORINO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Juventus-Torino maçı bu akşam saat 18:15'te Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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