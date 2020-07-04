04 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Juventus-Torino maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.07.2020

'nın 30. haftasında , sahasında 'yu ağırlıyor. Maçtan önce en merak edilen konular arasında müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanal da yer alıyor. Peki, Juventus-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da şampiyonluk mücadelesi veren , sahasında düşme hattına yakın konumda bulunan 'yu ağırlayacak. Son 5 maçını da kazanan Juventus, bu maçı da kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. Juventus'ta Alex Sandro, Sami Khedira ve Mattia De Sciglio bu akşam sakatlıkları sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Torino'da ise Baselli oynayamayacak.

JUVENTUS-TORINO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Juventus-Torino maçı bu akşam saat 18:15'te Bein Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Granada-Valencia maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Granada-Valencia maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Real Valladolid-Deportivo Alaves maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Real Valladolid-Deportivo Alaves maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Celta Vigo-Real Betis maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Celta Vigo-Real Betis maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör