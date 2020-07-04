Atletico Madrid vazgeçti! İşte Cavani'nin yeni adresi
PSG ile sezon sonunda yollarını ayırma kararı alan Edinson Cavani'nin yeni takımı belli olmak üzere. Uruguay'lı forvet için İtalyan basınına göre Roma transferde bir adım öne geçti.
Fransız ekibi PSG ile yollarını ayırmaya karar veren Edinson Cavani'nin yeni takımı netleşiyor. Arjantin basınından Ole, oyuncunun İtalyan temsilcisi Roma'ya transferine oldukça sıcak baktığını yazdı.
Uruguaylı golcüyle Atletico Madrid de yakından ilgileniyordu ancak İspanyol ekibinin, yıldız futbolcu için gerekli bütçeye sahip olmadıkları gerekçesiyle bu transferden vazgeçtikleri ifade edildi.
Başka kulüplerden de teklifler alan 33 yaşındaki futbolcunun, tercihini İtalya'dan yana kullanıp 2022 Dünya Kupası'nda son kez milli takım forması giymek istediği bilgisi paylaşıldı.(Fotomaç)
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