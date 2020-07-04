04 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Sassuolo-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Sassuolo-Lecce maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

'nın 30. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Maçtan önce merak edilen konular arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sassuolo-Lecce maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 30. haftasında düşme hattındaki , sahasında 'yu konuk ediyor. Lecce'nin mutlak 3 puana ihtiyacı var. Ev sahibi Sassuolo'da Jeremy Toljan, Filippo Romagna ve Pedro Obiang sahaya çıkamayacak. Konuk ekip Lecce ise sakatlıklardan yana oldukça dertli. Alessandro Deiola, Cristian Dell'Orco, Zan Majer, Gianluca, Lapadula ve Luca Rossettini bu akşam sahada olamayacak.

SASSUOLO-LECCE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sassuolo-Lecce maçı bu akşam saat 20:30'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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