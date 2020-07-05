05 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Burnley 1-1 Sheffield United | MAÇ SONUCU

Burnley 1-1 Sheffield United | MAÇ SONUCU
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

'in 33. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.

İngiltere Premier Ligi heyecanı 33. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Günün ilk maçında sahasında 'ı konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında sahneye çıkan James Tarkowski takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti ve Burnley soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci yarıda beraberlik golünü arayan Sheffield United, 80'de John Egan'la skoru eşitlemeyi başardı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca, mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu skorla birlikte ev sahibi takım 46 puanla 9. sırada, konuk ekip ise 48 puanla 8. sırada yer aldı.

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