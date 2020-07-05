Burnley 1-1 Sheffield United | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Burnley sahasında Sheffield United ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.
İngiltere Premier Ligi heyecanı 33. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Burnley sahasında Sheffield United'ı konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında sahneye çıkan James Tarkowski takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti ve Burnley soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci yarıda beraberlik golünü arayan Sheffield United, 80'de John Egan'la skoru eşitlemeyi başardı.
Kalan dakikalarda gol olmayınca, mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu skorla birlikte ev sahibi takım 46 puanla 9. sırada, konuk ekip ise 48 puanla 8. sırada yer aldı.
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