02 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Orkun Kökçü Feyenoord'la sözleşmesini 2025'e kadar uzattı!

Beşiktaş ve G.Saray istiyordu! Sözleşme uzattı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 Giriş Tarihi: 02.07.2020

Son dakika haberine göre; 'ın ve 'ın istediği Türk asıllı yıldız , kulübü Feyenoord'la sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Feyenoord, ve 'ın da istediği 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda doğumlu Türk futbolcunun 2023'te bitecek sözleşmesinin 1 Temmuz 2025'e kadar uzatılacağı belirtildi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nda da görev alan genç oyuncu, Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Feyenoord ile bu sezon 35 maça çıktı ve 3 gol attı.

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