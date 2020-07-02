Orkun Kökçü Feyenoord'la sözleşmesini 2025'e kadar uzattı!

Son dakika haberine göre; Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın istediği Türk asıllı yıldız Orkun Kökçü, kulübü Feyenoord'la sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Feyenoord, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da istediği 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda doğumlu Türk futbolcunun 2023'te bitecek sözleşmesinin 1 Temmuz 2025'e kadar uzatılacağı belirtildi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nda da görev alan genç oyuncu, Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Feyenoord ile bu sezon 35 maça çıktı ve 3 gol attı.

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