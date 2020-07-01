Premier Lig: Everton 2-1 Leicester City | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Leicester City, deplasmanda Everton'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller Richarlison ve Sigurdsson'dan (p) gelirken, konuk takımın tek golünü Iheanacho kaydetti.
Premier Lig'in 32. haftasında Everton ile Leicester City, Goodison Park'ta karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibine 2-1 mağlup olarak bu sezonki 9. yenilgisini aldı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller 10. dakikada Richarlison ve 16. dakikada Gylfi Sigurdsson'dan gelirken, konuk ekibin golünü 51. dakikada Kelechi Iheanacho kaydetti.
ÇAĞLAR 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Everton, 6 Temmuz Pazartesi günü TSİ 22.00'de Tottenham deplasmanına konuk olacak. Leicester City ise 4 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.00'de Crystal Palace'ı ağırlayacak.
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