01 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Everton 2-1 Leicester City | MAÇ SONUCU

Çağlar'lı Leicester deplasmanda kayıp
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 Giriş Tarihi: 01.07.2020

İngiltere 'in 32. haftasında , deplasmanda Everton'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller Richarlison ve Sigurdsson'dan (p) gelirken, konuk takımın tek golünü Iheanacho kaydetti.

'in 32. haftasında Everton ile , Goodison Park'ta karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibine 2-1 mağlup olarak bu sezonki 9. yenilgisini aldı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller 10. dakikada Richarlison ve 16. dakikada Gylfi Sigurdsson'dan gelirken, konuk ekibin golünü 51. dakikada Kelechi Iheanacho kaydetti.

ÇAĞLAR 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Everton, 6 Temmuz Pazartesi günü TSİ 22.00'de Tottenham deplasmanına konuk olacak. Leicester City ise 4 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.00'de 'ı ağırlayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Real Valladolid-Levante maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Real Valladolid-Levante maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
SPAL-Milan maçı saat kaçta? Hangi kanalda? SPAL-Milan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Lecce-Sampdoria maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Lecce-Sampdoria maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör