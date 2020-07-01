01 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Real Betis-Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Real Betis-Villarreal maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 Giriş Tarihi: 01.07.2020

'da heyecan devam ediyor. sahasında 'i konuk ediyor. Maçtan önce futbolseverler müsabakanın yayınlanacağı saati ve kanalı araştırıyor. Peki, Real Betis-Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Salgın sonrasında oynanan 5 lig maçında sadece 1 kez kazanabilen , Avrupa Ligi hedefindeki rakibi 'i ağırlıyor. William Carvalho, Villarreal karşısında cezalı durumda. Villarreal ise oldukça formda bir görüntü sergiliyor. Salgın öncesi üst üste 3 yenilgi alan Villarreal, dönüş sonrası 5 maçta 13 puan topladı. Cezası sona eren Alberto Moreno sol bekteki yerini geri alacak. Manu Trigueros da cezadan dönüyor.

REAL BETIS-VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Betis-Villarreal maçı bu akşam 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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