16 Haziran 2020, Salı

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Orkun Kökçü'den flaş transfer itirafı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Kariyerini Hollanda Eredivise ekiplerinden Feyenoord'da sürdüren Türk yıldız Orkun Kökçü, verdiği röportajda "Feyenoord'da oynadığım için gurur duyuyorum" derken, Beşiktaş ve Galatasaray hakkında da flaş bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.06.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 17:15
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Orkun Kökçü'den flaş transfer itirafı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, transferi hakkında konuştu. Genç oyuncu, ileride Beşiktaş forması giymek istediğini belirtirken, Galatasaray'a da açık kapı bıraktı.

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Orkun Kökçü'den flaş transfer itirafı! Beşiktaş ve Galatasaray...

TRT Spor'a konuşan ve corona virüsü sürecinde futbolu çok özlediğini söyleyen Kökçü, "Feyenoord'da oynadığım için gurur duyuyorum" dedi.

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Orkun Kökçü'den flaş transfer itirafı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Adının başta Arsenal olmak üzere Avrupa'nın dev takımlarıyla anılması ve transferi hakkında da görüşlerini dile getiren Orkun Kökçü, "Konuyla menajerim ve ailem ilgileniyor. Gelecek ne gösterecek hep beraber göreceğiz. Benim görevim futbol oynamak" dedi.

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Orkun Kökçü'den flaş transfer itirafı! Beşiktaş ve Galatasaray...

İleride Türkiye'de hangi takımda forma giymek istediğinin sorulması üzerine Orkun, "Ailece Beşiktaşlı olduğumuzu herkes biliyor. Gelecekte Beşiktaş'ta oynamayı tabii ki isterim" dedi.

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Orkun Kökçü'den flaş transfer itirafı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Galatasaray'a da açık kapı bırakan 19 yaşındaki orta saha, "Profesyoneliz, Galatasaray da büyük takım. Avrupa'da büyük bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. O da olabilir ama yine de Beşiktaş olsa daha iyi olur" ifadesini kullandı.

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