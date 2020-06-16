Orkun Kökçü'den flaş transfer itirafı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Galatasaray'a da açık kapı bırakan 19 yaşındaki orta saha, "Profesyoneliz, Galatasaray da büyük takım. Avrupa'da büyük bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. O da olabilir ama yine de Beşiktaş olsa daha iyi olur" ifadesini kullandı.