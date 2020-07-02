İspanya'da gündem Simeone! Griezmann oyuna girerken...
La Liga'nın 33. haftasında Barcelona ile Atletico Madrid arasında oynanan maç 2-2 beraberlikle sona ermişti. Dev mücadeleden çok Simeone'nin Griezmann oyuna girerken gösterdiği tepki konuşuldu.
Son haftalarda alınan kötü sonuçlar sonrası şampiyonluk yarışında büyük yara alan Barcelona'da sular durulmuyor! İspanyol ekibinin Atletico Madrid'den 120 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı süper yıldız Antoine Griezmann ülke basınında manşetleri süslüyor...
Sezon başında kadroya katılan Fransız yıldız, son 4 karşılaşmanın üçünde yedek kulübesinde maça başlarken 2-2 biten Atletico Madrid mücadelesinde ise duraklama dakikalarında oyuna girdi. Bu durumdan rahatsız olan Griezmann cephesinde oyuncunun menajeri Barcelona ile görüşeceği öğrenildi.
Bu durumdan rahatsız olan yıldız oyuncu için Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien'in Griezmann hakkında "Ona yer açmak için tüm sistemi değiştirmek gerekiyor" dediği iddia edildi.
Öte yandan, son hafta oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Barcelona-Atletico Madrid mücadelesinde dikkat çeken bir an yaşandı. Fransız oyuncu Griezmann'ın eski hocası Diego Simeone'nun, 91. dakikada oyuna giren yıldız ismi gördüğünde kafasını iki yana sallayarak gülümsediği görüntüler çokça konuşuldu.
İşte o an...
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