02 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Real Valladolid 0-0 Levante | MAÇ SONUCU

Enes Ünal'lı Valladolid 1 puana razı oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.07.2020

La Liga'nın 33. haftasında milli futbolcu 'ın formasını giydiği Real Valladolid, sahasında Levante ile 0-0 berabere kaldı.

İspanya La Liga'nın 33'üncü haftasında Valladolid ile Levante karşı karşıya geldi.

Nuevo Jose Zorrilla Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Valladolid puanını 36'ya Levante ise 42'ye yükseltti.

ENES ÜNAL 90 DAKİKA OYNADI

Valladolid'de forma giyen milli yıldız zorlu karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

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