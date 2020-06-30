La Liga: Barcelona 2-2 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU
La Liga'nın 33. haftasında Barcelona, sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Katalan ekibinin golleri Diego Costa (k.k.) ve Lionel Messi'den gelirken, Madrid ekibinin gollerini penaltıdan Saul Niguez kaydetti.
La Liga'nın 33. haftasında Barcelona ile Atletico Madrid, Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Katalan ekibi, rakibiyle 2-2 berabere kalarak maç eksiği bulunan lider Real Madrid'in 1 puan gerisinde yer aldı.
Ev sahibi takımın gollerini 11. dakikada Diego Costa (k.k.) ve 50. dakikada Lionel Messi kaydederken, konuk takımın golleri 19 ve 62. dakikalarda penaltıdan Saul Niguez'den geldi.
Barcelona bu sonuçla puanını 70'e çıkararak 2. sırada yer aldı. Atletico Madrid ise 59 puanla 3. sıradaki yerini korudu.
İspanya La Liga'nın 34. haftasında Barcelona, 5 Temmuz Pazar günü TSİ 23.00'te Villareal deplasmanına konuk olacak. Atletico Madrid ise 3 Temmuz Cuma günü TSİ 23.00'te Mallorca'yı ağırlayacak.
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