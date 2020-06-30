01 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Barcelona 2-2 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

Barça'da kan kaybı devam ediyor
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 Giriş Tarihi: 30.06.2020

'nın 33. haftasında , sahasında ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Katalan ekibinin golleri (k.k.) ve 'den gelirken, Madrid ekibinin gollerini penaltıdan kaydetti.

'nın 33. haftasında ile , 'da karşı karşıya geldi. Katalan ekibi, rakibiyle 2-2 berabere kalarak maç eksiği bulunan lider 'in 1 puan gerisinde yer aldı.

Ev sahibi takımın gollerini 11. dakikada (k.k.) ve 50. dakikada kaydederken, konuk takımın golleri 19 ve 62. dakikalarda penaltıdan 'den geldi.

bu sonuçla puanını 70'e çıkararak 2. sırada yer aldı. Atletico Madrid ise 59 puanla 3. sıradaki yerini korudu.

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Barcelona, 5 Temmuz Pazar günü TSİ 23.00'te Villareal deplasmanına konuk olacak. Atletico Madrid ise 3 Temmuz Cuma günü TSİ 23.00'te Mallorca'yı ağırlayacak.

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