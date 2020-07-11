11 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İsviçre ekibi Zürih'te futbolcular karantinaya alındı

Zürih'e Covid-19 engeli!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 Giriş Tarihi: 11.07.2020

Dünya gündeminden düşmeyen corona virüs futbola engel olmaya devam ediyor. Süper Lig takımlarından 'te oynayan 'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. işte detaylar...

Süper Ligi ekiplerinden 'te görülen yeni tip corona virüsü (covid-19) vakaları sonrası takımın ligdeki iki maçı ertelendi ve oyuncular karantinaya alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki defans oyuncusu 'nun Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan kontrollerde takımda başka vakaların da tespit edildiği belirtildi.

Zürih'in ligde Sion ve Basel ile oynayacağı karşılaşmaların ertelendiği, oyuncuların da 17 Temmuz'a kadar karantinada kalacağı kaydedildi.

Kulübün, İsviçre Futbol Ligi (SFL) ile yapılacak görüşmeler sonrası ligdeki durumuna ilişkin karar verileceği aktarıldı.

Bulgaristan futbolunda test hatası sonrası en az 20 kişide corona virüsü tespit edildi

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Lazio-Sassuolo maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Lazio-Sassuolo maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Atletico Madrid-Real Betis maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Atletico Madrid-Real Betis maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Real Valladolid-Barcelona maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Real Valladolid-Barcelona maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör