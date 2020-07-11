İsviçre ekibi Zürih'te futbolcular karantinaya alındı
Dünya gündeminden düşmeyen corona virüs futbola engel olmaya devam ediyor. İsviçre Süper Lig takımlarından Zürih'te oynayan Mirlind Kryeziu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. işte detaylar...
İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Zürih'te görülen yeni tip corona virüsü (covid-19) vakaları sonrası takımın ligdeki iki maçı ertelendi ve oyuncular karantinaya alındı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki defans oyuncusu Mirlind Kryeziu'nun Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan kontrollerde takımda başka vakaların da tespit edildiği belirtildi.
Zürih'in ligde Sion ve Basel ile oynayacağı karşılaşmaların ertelendiği, oyuncuların da 17 Temmuz'a kadar karantinada kalacağı kaydedildi.
Kulübün, İsviçre Futbol Ligi (SFL) ile yapılacak görüşmeler sonrası ligdeki durumuna ilişkin karar verileceği aktarıldı.
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