01 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham United-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

West Ham United-Chelsea maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

'in 32. haftasında sahasında 'yi konuk ediyor. Maçtan önce futbolseverler müsabakanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, West Ham United-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 32. haftasında ligde kalma mücadelesi veren , sahasında Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren 'yi konuk ediyor. West Ham United'da Robert Snodgrass bu akşam maçta forma giyemeyecek. Chelsea'de ise Marco van Ginkel ve Fikayo Tomori oynayamayacak.

WEST HAM UNITED-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

West Ham United-Chelsea maçı bu akşam saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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