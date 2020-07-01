İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında West Ham United sahasında Chelsea'yi konuk ediyor. Maçtan önce futbolseverler müsabakanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, West Ham United-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında ligde kalma mücadelesi veren West Ham United, sahasında Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Chelsea'yi konuk ediyor. West Ham United'da Robert Snodgrass bu akşam maçta forma giyemeyecek. Chelsea'de ise Marco van Ginkel ve Fikayo Tomori oynayamayacak.

WEST HAM UNITED-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

West Ham United-Chelsea maçı bu akşam saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

DİĞER