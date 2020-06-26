26 Haziran 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Devletimiz yardımcı oldu

Devletimiz yardımcı oldu
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.06.2020

Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, Türkiye'deki karantina sürecini ve Fransa liginin tatilini yorumladı.

Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, Türkiye'deki karantina sürecini ve Fransa liginin tatilini yorumladı. 23 yaşındaki futbolcu, Fransa'dan döndüğünde Gaziantep'te bakanlık yurdunda kaldığını aktarırken, "Karantinada Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu ve Başkanı Nihat Özdemir çok yardımcı oldu" dedi. Zeki Çelik, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istediklerini lig tatil olunca hayallerinin gerçekleşmediğini söyledi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Liverpool taraftarı kutlamalara başladı! Liverpool taraftarı kutlamalara başladı!
Liverpool 30 yıl sonra şampiyon Liverpool 30 yıl sonra şampiyon
M.City deplasmanda yıkıldı! M.City deplasmanda yıkıldı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör