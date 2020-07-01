İspanya La Liga'nın 33. haftasında Valencia, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Kritik müsabaka öncesi futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Valencia-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 33. haftasında UEFA Avrupa Ligi mücadelesi veren iki takım karşı karşıya geliyor. Valencia, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Eibar ve Villarreal deplasmanlarında kaybeden Valencia, Avrupa Ligi hedefinden uzaklaşmaya başladı. Kötü sonuçlar sonrası Albert Celades'in de görevine son verildi. Bu karşılaşmada hedef mutlak 3 puan alarak rahat bir nefes alabilmek.

VALENCIA-ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Valencia-Athletic Bilbao maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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