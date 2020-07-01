01 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Valencia-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Valencia-Athletic Bilbao maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 Giriş Tarihi: 01.07.2020

'nın 33. haftasında , sahasında 'yu konuk ediyor. Kritik müsabaka öncesi futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Valencia-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 33. haftasında UEFA Avrupa Ligi mücadelesi veren iki takım karşı karşıya geliyor. , sahasında 'yu konuk edecek. Eibar ve Villarreal deplasmanlarında kaybeden Valencia, Avrupa Ligi hedefinden uzaklaşmaya başladı. Kötü sonuçlar sonrası Albert Celades'in de görevine son verildi. Bu karşılaşmada hedef mutlak 3 puan alarak rahat bir nefes alabilmek.

VALENCIA-ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Valencia-Athletic Bilbao maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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